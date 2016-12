कार दुर्घटना में बाल-बाल बचे रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा, देखें तस्वीरें

गोरखपुर। रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हाबाल-बाल बच गए। कार हादसे में उनकी जान बच गई, हलांकि वो इस हादसे में घायल हो गए। उन्हें मामूली चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। जहां से उनका उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार वो गोरखपुर से लौट रहे थे। तभी उनके काफिले के सामने एक व्यक्ति आ गया। उसे बचाने के दौरान काफीले की तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जानकारी के अनुसार रेल राज्यमंत्री को हाथ में चोट आई है।

हादसा उस वक्त हुआ जब वह सड़क मार्ग से गोरखपुर आ रहे थे, इसी दौरान राजघाट क्षेत्र में यह हादसा हुआ। आनन फानन में उनको अपोलो अस्पताल बेतिया अस्पताल में लाया गया है। जानकारी के मुताबिक रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा का शनिवार को कुशीनगर में कार्यक्रम लगा है। इस कार्यक्रम के लिए वह सड़क मार्ग से शुक्रवार को आ रहे थे। रात में गोरखपुर में विश्राम करने के बाद उनको अगले दिन कुशीनगर के लिये निकलना था।

शुक्रवार की देर शाम करीब साढ़े सात बजे राजघाट पुल के पास केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले के सामने कोई व्यक्ति अचानक से आ गया। इस वजह से आगे चल रही गाड़ी के ड्राईवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक गाड़ी में बैठे केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को भी चोटें आई। उनको तत्काल अपोलो अस्पताल बेतियाहाता में ले जाया गया। बताया जा रहा कि श्री सिन्हा के हाथ में चोट लगी हैं। फ्रैक्चर की भी आशंका जताई जा रही। राजघाट एसओ सीताराम यादव ने बताया कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से काफिले की गाड़ियों के आपस में टकराने से यह दुर्घटना हुई है। मंत्रीजी को हल्की चोट आई है।

#UPDATE Union Minister Manoj Sinha has injured his hand in a car accident in Gorakhpur pic.twitter.com/Y0DgmbpYkN