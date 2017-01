भारतीय जनता पार्टी के दो केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचे।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 17:43 [IST]

Union Minister MA Naqvi says rahul gandhi speech this is a case of corrupt practices, and a clear violation of MCC