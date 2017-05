पठानकोट में मिलिट्री बेस के पास संदिग्ध बैग से मिला 'खतरनाक सामान'

संदिग्ध बैग मिलने के बाद पुलिस ने पठानकोट में अलर्ट जारी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

चंडीगढ़। पंजाब के पठानकोट में दो लावारिस बैग मिलने से सनसनी मच गई है। बैग मिलने के बाद पठानकोट में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरूवार तड़के मिलिट्री बेस से कुछ गज की दूरी पर लोगों ने काले रंग के दो संदिग्ध बैग देखे। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को चारों तरफ से घेरकर जब बैगों की तलाशी ली तो उनमें से मोबाइल टावर की दो बैटरियां मिलीं। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर बैग के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले मंगलवार को गुरदासपुर जिले में पुलिस को लावारिस हालत में खड़ी एक स्कॉरपिओ गाड़ी मिली थी। पुलिस के मुताबिक इस गाड़ी के पास 5-6 संदिग्ध लोगों को घूमते हुए भी देखा गया, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले तेज रफ्तार स्कॉरपिओ ने एक बैरियर को तोड़ दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी में कम से कम 6 लोग सवार थे। बाद में यह गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी मिली। जांच करने पर पता चला कि गाड़ी की नंबर प्लेट भी फर्जी है। यह गाड़ी जम्मू के विजयनगर इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति से चाकू की नोंक पर लूटी गई थी। ये भी पढ़ें-VIDEO: देखें बंदूक की नोंक पर कैसे लूट लिए 1.33 करोड़

