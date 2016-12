केंद्रीय मंत्री उमा भारती बोलीं, मैं निकम्मी सांसद हूं

केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अपने संसदीय क्षेत्र झांसी में खुद को सबसे निकम्मी सांसद बताया है।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 14:53 [IST]

English summary

Uma Bharti says I am Nikammi Sansad of my constituency. She says Jhansi is not developing and development work are slow and I am responsible for it.