बीजेपी सांसद की मांग, भारतीय क्रिकेट टीम में हो आरक्षण सिस्टम

बीजेपी सांसद उदित राज ने अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि कांबली ने मुझसे कहा था कि दलित होने की वजह से उन्हें कई बार भेदभाव का शिकार बनना पड़ा।

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 19:25 [IST]

English summary

BJP MP Udit Raj says In Indian cricket team should be a quota for SC/ST players.