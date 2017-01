बीएमसी चुनाव में नहीं होगा गठबंधन, भाजपा ने गुंडों को किराए पर रखा है- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान, बीएमसी के चुनाव में भाजपा के साथ नहीं करेंगे गठबंधन, भाजपा ने गुंडों को किराए पर रखा है।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 22:02 [IST]

English summary

Uddhav Thackeray says no alliance with BJP in BMC election He says BJP has hired goondas because they cant fight with our sainik.