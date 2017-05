असमः 'गाय चोरी' के आरोप में दो युवकों की हत्या

भीड़ की पिटाई में युवकों की जान गई, अब तक कोई गिरफ़्तार नहीं

By: दिलीप कुमार शर्मा - गुवाहाटी से बीबीसी हिंदी डॉट कॉ़म के लिए

Story first published: Monday, May 1, 2017, 2:00 [IST]

Two suspected 'cattle thieves' lynched in Assam's Nagaon.

