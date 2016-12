सड़क पर घायल गाय को बचाने के लिए दो मुस्लिम युवक बने गौ रक्षक

भटिंडा में दो मुस्लिम युवक बने गौ रक्षक, सड़क पर घायल गाय को बचाने के लिए दोनों मुस्लिम युवकों ने बढ़ाया हाथ।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 12:59 [IST]

English summary

Two muslim boys turn Gau Rakshak in Bhatinda to save a cow. Both helped to rescue injured cow on the street.