सदर्न वेस्‍टर्न कमांड ने अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और सफल टेस्‍ट किया। दो मई और तीन मई लगातार दो दिन हुए टेस्‍ट्स को ब्रह्मोस ने सफलतापूर्वक पास किया।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 10:15 [IST]

English summary

South Western Command’s Corps ‘Strike One’ successfully carried out the firing of the advanced BRAHMOS Block III land attack cruise missile system in the Andaman & Nicobar Islands.