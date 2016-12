देश में दो दिन के अंदर दो मुख्यमंत्रियों को उनकी ही पार्टी ने निकाल दिया

गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू को पीपीए ने पार्टी से बाहर निकाला। शुक्रवार को सपा ने अखिलेश यादव को दल से 6 साल से निलंबित कर दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 19:30 [IST]

English summary

In India, after Peoples party of Arunachal suspended existing CM of state Pema Khandu, another state Uttar Pradesh is witnessing the suspension of CM Akhilesh Yadav from Samajwadi Party.