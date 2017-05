एक परिवार को फल खाना पड़ा महंगा, दो छोटे बच्चों की मौत

मांं और दो बच्चों ने चीकू और सेब खाया। तीनों की हालत खराब हो गई। फूड पॉइजनिंग की वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई जबकि मांं को बचा लिया गया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 19:02 [IST]

English summary

Two children died and mother critical in hospital after eating fruit in Beed, Maharashtra.