मेहमान बनकर आए तुर्की के राष्ट्रपति ने दिया भारत को चिढ़ाने वाला बयान

एरडोगन के मुताबिक बहुपक्षीय बातचीत के जरिेए ही कश्मीर समस्या का समाधान निकल सकता है।उनका कहना है कि वह भी बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, May 1, 2017, 9:01 [IST]

Turkey's President Erdogan battedfor ‘multilateral dialogue' to resolve Kashmir issue

Other articles published on May 1, 2017