अपने बेस्‍ट फ्रेंड और पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दूत बनकर भारत आए हैं टर्की के राष्‍ट्रपति रेसेप तैयब एर्डोगान। नवाज के साथ कई बार कर चुके हैं कश्‍मीर पर चर्चा।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Recep Tayyip Erdogan Turkey President is a best friend of Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif and he is a pro-Pakistan.