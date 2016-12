विधानसभा में हुए हंगामे के बीच टीएमसी के एक विधायक विधानसभा स्‍पीकर का माइक ही लेकर भाग गए। बाद में वहां मौजूद स्‍टॉफ ने उन्‍हें जैसे-तैसा दौड़ाकर पकड़ा और माइक वापस लिया।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 12:22 [IST]

English summary

The Tripura Assembly on Monday witnessed a bizarre scene during the house proceedings as a TMC legislator ran away with the Speaker’s mace, stalling legislative business.