अमित शाह को खाना खिलाने वाला परिवार लापता होने के बाद टीएमसी में शामिल

अमित शाह को खाना खिलाने वाले महाली परिवार ने टीएमसी की सदस्यता ग्रहण की, परिवार मंगलवार की रात को लापता हो गया था।

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 15:24 [IST]

English summary

Tribe Mahali family of west bengal who offered food to Amit Shah join TMC. Family was missing on tuesday.