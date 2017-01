अब पारदर्शी होगा आपका गैस सिलेंडर, न होगा लीकेज या फटने का डर, लेकिन...

जल्द ही बदल जाएगा आपका एलपीजी गैस सिलेंडर। आर-पार देख सकेंगे कितनी खपत की गैस और तो और इसके ना तो फटने का डर होगा और ना ही लीकेज का।

Story first published: Sunday, January 22, 2017, 16:26 [IST]

The introduction of transparent LPG cylinders to check pilferage is likely in Telangana state in the new financial year, 2017-18.