ओडिशा में ट्रांसजेंडर ने मां बनने की ख्वाहिश में रचाई शादी, जानिए कौन है दूल्हा

मेघा ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर लोगों के दिमाग में गलत धारणा बैठी हुई है उसे दूर करना बेहद जरूरी है और इसी धारणा को तोड़ने के लिए उसने यह कदम उठाया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 27, 2017, 10:15 [IST]

English summary

Transgender woman gets married to a man in Bhubaneswar odisha.