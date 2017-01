नोटबंदी की मार झेल रही जनता पर एक और मुसीबत, ATM और कार्ड पेमेंट पर देना होगा चार्ज

8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा होने के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 31 दिसंबर तक किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा लेकिन...

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 5:01 [IST]

English summary

Transaction charges returned on debit card payment and ATM after demonetisation.