अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा सिम कार्ड, ईकेवाई होगा जरुरी

मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित ईकेवाईसी सत्यापन करवाना होगा। लोगों को ईकेवाईसी के लिए टेलीकॉम कंपनियां फ्री टॉक टाइम और डेटा दे सकती है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 22:28 [IST]

English summary

The regulator may suggest that existing mobile subscribers in country should be encouraged to go for Aadhaar-based eKYC verification.