बम का पता लगाते हुए हुआ आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के स्निफर डॉग प्लूटो की मौत

मंगलवार को प्लूटो एक बम ढूंढ़ रहा था कि तभी आईईडी धमाका हो गया, जिसकी वजह से प्लूटो की मौत हो गई। यह आईईडी धमाका छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने किया था।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 5:05 [IST]

English summary

tracker dog of the CRPF named Pluto died in IED blast