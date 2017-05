कपिल मिश्रा के पांच गंभीर आरोप जिससे आप की हुई बोलती बंद

अरविंद केजरीवाल पर कपिल मिश्रा के 5 सनसनीखेज आरोप, बोले मैंने केजरीवाल को 2 करोड़ लेते हुए खुद देखा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 13:12 [IST]

English summary

Top 5 allegations of Kapil Mishra on Arvind Kejriwal and the Party. He says Kejriwal took bribe of 2 crore in front of me.