अब डॉक्टर बनने के लिए हर मेडिकल छात्र को पास करनी होगी NEXT परीक्षा

अगर आपको भी लगता है कि सिर्फ MBBS का कोर्स करने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं तो आपको बता दें कि अब इसके अलावा NEXT परीक्षा भी पास करना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस टेस्ट का नाम नेशनल एक्जिट टेस्ट (NEXT) रखा है। माना जा रहा है कि इससे एजुकेशन का स्तर और भी अधिक बेहतर होगा। एक अधिकारी के मुताबिक यह टेस्ट तीन टेस्ट के बराबर होगा। इसमें पोस्टग्रेजुएट में एडमिशन के लिए होने वाला NEET, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज और फॉरेन ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन के एग्जाम शामिल हैं। अलग-अलग कॉलेज के छात्रों ने NEXT परीक्षा में जैसा प्रदर्शन किया होगा, उसे सार्वजनिक किया जाएगा। अगर किसी कॉलेज के 90 फीसदी छात्र इस परीक्षा को पास करने में सफल हो जाते हैं तो यह बात खुद ही साफ हो जाएगी कि वह कॉलेज बहुत अच्छा है। इस स्थिति में छात्रों को अपनी पसंद का कॉलेज चुनने में भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी पढ़ें- आयकर विभाग के अनुसार बैंकों में जमा हुए करीब 4 लाख करोड़ रुपय हैं संदिग्ध यह भी माना जा रहा है कि इससे शिक्षा में एक स्टैंडर्ड आएगा। यूं तो कॉलेज का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर लोग उनकी ओर खिंचे चले जाते हैं, लेकिन इस परीक्षा के बाद हर कॉलेज की असलियत सबके सामने होगी। ऐसे में हर कॉलेज को अपनी शाख बचाए रखने के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करानी ही होगी, जिससे शिक्षा के स्तर में बढ़ोत्तरी होगी और अच्छे डॉक्टर इस देश को मिलेंगे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:13 [IST]

English summary

to become doctor a student have to pass NEXT exam