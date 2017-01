भाजपा नेता के घर पर हमले के आरोप में टीएमसी नेता गिरफ्तार

भाजपा नेता के घर पर हमले के आरोप में टीएमसी कार्यकर्ता को किया गया गिरफ्तार, ममता बनर्जी ने पीएम को दी चुनौती, हम सबको गिरफ्तार करें।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 9:44 [IST]

English summary

TMC worker arrested in alleged attack on BJP Leader Krishna Bhattacharya's House.Mamta Banerjee dares PM to arrest everyone