Timeline- 16 दिसंबर 2012 की उस रात जब चलती सड़क पर इंसान बने हैवान

जानिए कब-कब क्या हुआ निर्भया रेप के मामले में, 16 दिसंबर 2012 से 5 मई 2017 तक की पूरी उठापटक

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 15:07 [IST]

English summary

Timeline of Nirbhya Gang rape case which took place on the streets of Delhi. Supreme court Supreme Court upholds earlier order of death sentence to the four Nirbhaya case convicts.