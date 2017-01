जम्मू-कश्मीर के अखनूर में GREF कैंप पर आतंकी हमला, तीन जवान शहीद

GREF कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आतंकी हमले के बाद सभी आर्मी कैंपों को अलर्ट कर दिया गया है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 7:45 [IST]

English summary

Three personnel have lost their lives in attack on GREF camp in Akhnoor jammu kashmir.