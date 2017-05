पुलवामा में आतंकियों ने लूटा बैंक, तीन दिन में तीसरे बैंक पर आतंकियों ने बोला धावा

कुलगाम के बाद साउथ कश्‍मीर के पुलवामा में लुटा एक बैंक। तीन दिन के अंदर बैंक लूट की तीसरी वारदात। आतंकियों ने लूटे पांच लाख रुपए कैश।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 15:59 [IST]

Three masked gunmen looted Bank in South Kashmir's Pulwama.

Other articles published on May 3, 2017