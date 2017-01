राजस्थान में 500 और 50 रुपये के नकली नोटों के साथ तीन गिरफ्तार

नकली नोट को पहचान कर एक दुकानदार ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। जिसके बाद तत्काल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास 500 रुपये के 10 नकली नोट और 50 रुपये के 6 नकली नोट बरामद हुए हैं।

Story first published: Sunday, January 1, 2017, 6:29 [IST]

