जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस के साथ काम करने वाले 37 वर्ष के अब्‍दुल करीम का पिछले दिनों आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में निधन हो गया था। पत्‍नी, दो बेटियों और एक बेटे के अलावा एक बच्‍चे का जन्‍म होने वाला है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 10:12 [IST]

English summary

North Kashmir's village in Handwara witnessed a huge funeral procession for Jammu Kashmir cop who was killed by terrorists few days back.