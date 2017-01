OMG! वोटर आईडी पर सलमान को बता दिया सीनियर सिटीजन, बड़ी नाइंसाफी है

फेक आईडी वाली बात जितनी चौंकाने वाली है, उससे कहीं ज्यादा हैरान कर देने वाली ये बात है कि जिस इंसान को सलमान की आईडी वाला कार्ड इशू किया गया था वो उसी आईडी कार्ड को लेकर वोट डालने भी पहुंच गया।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 16:00 [IST]

English summary

A Recent image of a voter’s slip that has gone viral on social media shows that Bollywood Sultan Salman Khan is 64 years old and not 51 as we all thought.