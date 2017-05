इंटेलीजेंस ब्यूरों (आईबी) की ओर से जारी रिपोर्ट में दी गई एलओसी के पार लश्‍कर-ए-तैयबा के लॉन्‍च पैड्स के सक्रिय होने की जानकारी। सरकार जल्‍द ही पाकिस्‍तान के खिलाफ उठा सकती है बड़ा कदम।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 17:38 [IST]

English summary

There is immense pressure on the Indian Government to hit back at Pakistan after two soldiers were killed and their bodies mutilated.