मौत से पहले आखिर क्या थी 'निर्भया' की आखिरी इच्छा, पढ़िए...

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी चारों आरोपियों के फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने निर्भया के बयान को आधार बनाते हुए ही ये फैसला सुनाया।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 18:52 [IST]

English summary

They should be burnt alive: Read Nirbhaya dying declaration.