जानिए, उन कागजों की सच्चाई जिनके आधार पर राहुल गांधी लगा रहे हैं पीएम मोदी पर आरोप

नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रहे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन कागजों को अप्रामाणिक कहा है जिनका हवाला देकर राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे हैं।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 4:35 [IST]

English summary

Congress Vice President Rahul Gandhi referred some documents to attack Prime Minister Narendra Modi for Corruption. Those documents are already disapproved by Supreme Court.