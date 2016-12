6 महीने से कार में कर रहा था बच्चियों से दुष्कर्म, टीचर की शिकायत पर हुआ गिरफ्तार

महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स दो बच्चियों से कार में दुष्कर्म करता था। जब बच्चियों की शिक्षक ने पुलिस के पास शिकायत की तब वो गिरफ्तार हुआ।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 15:06 [IST]

English summary

Thane: Man held for raping two minors inside his SUV