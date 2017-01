डीन की सफाई-मैनेंजमेंट को बदनाम करने के लिए अपनी जेब में कॉकरोच लेकर आया था सर्जन

ऑपरेशन थियेटर में कॉकरोच मिलने के बाद अपनी गलती मानने के बजाए अस्पताल प्रशासन ने सर्जन को ही आरोपी बना दिया है। डीन का कहना है कि सर्जन अपनी जेब में कॉकरोच लेकर आया था।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:22 [IST]

English summary

according to a new report in the Mumbai Mirror, C. Maitra, the dean of the hospital, has accused Dr Baranwal of deliberately "planting" a live cockroach in the hospital to defame it. She called it a "media stunt".