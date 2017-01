26 जनवरी पर पालतू कुत्तों से हमला कर सकते हैं आतंकी: रिपोर्ट

आतंकी पालतू जानवरों को सर्जरी के जरिए बमों से लैस कर देंगे। फिर इन जानवरों को गणतंत्र दिवस समारोह में धमाके के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 13:04 [IST]

Terrorists could use pets as suicide bombers for attack on republic day