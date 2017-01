जम्मू-कश्मीरः बारामूला में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर

बारामूला जिले में मंगलवार सुबह आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मेठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हो गया है।

UPDATE: One terrorist killed in an ongoing encounter with security forces in Baramullah district (J&K), arms and ammunitions recovered.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 8:15 [IST]

One terrorist has been killed in an encounter with security forces at Baramulla district in Jammu and Kashmir. The security forces have recovered a huge cache of arms and ammunition.