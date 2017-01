नार्दन कश्‍मीर के बांदीपोर में मंगलवार सुबह से जारी थी आतंकियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़। एक आतंकवादी एनकाउंटर में मारा गया और एक सैनिक घायल।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:38 [IST]

English summary

One Terrorist has been killed in Bandipore, encounter has been over now in Jammu Kashmir.