भाई-बहन के बीच थे अवैध संबंध, आपत्तिजनक हालत में देखकर घरवालों ने किया कत्ल

मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया कि बीते शुक्रवार की रात लड़की के परिजनों ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 5:09 [IST]

English summary

Teenage girl and 22 year old cousin killed by their fathers in suspected relationship.