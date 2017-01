लड़कियों को बिना कपड़ों के नहाने को मजबूर करता था टीचर, रात में करता था गंदी हरकतें

स्कूल में आठ पुरुष शिक्षक हैं, जिनमें से दो कैंपस में ही रहते हैं और हर सप्ताह उनकी ड्यूटी बदलती है। स्कूल में कोई महिला टीचर या वार्डन नहीं है।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:18 [IST]

English summary

Teacher forced girls to bathe without clothes sexually abused many in night.