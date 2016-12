मिलिए ऐसे विधायक से जिन्होंने फिजिक्स और मैथ पढ़कर हासिल की बी कॉम की डिग्री

जलील खान से पूछा गया कि क्या वह कॉमर्स की पढ़ाई में रुचि रखते थे और चार्टर्ड एकाउंटेंट बनना चाहते थे तब उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की क्योंकि वह गणित और फिजिक्स में रुचि रखते थे।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 11:59 [IST]

English summary

A legislator of the ruling party in Andhra Pradesh claimed to have studied physics and mathematics in his Bachelors of Commerce (B.Com) programme.