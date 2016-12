प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पुराने 500-1000 के नोट में जमा कर सकेंगे जुर्माना

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने नोटबंदी के बाद लगातार कई बदलाव करते हुए अब नया ऐलान किया है। आयकर विभाग ने लोगों को अघोषित आय के तहत छूट देते हुए ऐलान किया है कि वो 500 और 1000 के नोटों में अपने जुर्माने और टैक्स के साथ पूरा पैसा जमा कर सकते हैं।

विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अपने अघोषित आय की घोषणा करने वाले लोग जुर्माने और टैक्स के साथ सारी रकम 500 और 1000 के पुराने नोटों में 30 दिसंबर 2016 तक जमा तक सकते हैं।

Taxation and Investment regime for Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) commenced on Dec 17 &open for declarations till 31st March '17

Up to 30.12.2016 payment towards tax, surcharge, penalty and deposit under PMGKY can be made in old notes of Rupees 500 and 1000