तमिलनाडु के कारोबारियों का ऐलान, 1 मार्च से राज्य में नहीं बिकेगी पेप्सी और कोक

राज्य में पेप्सिको और किनले के खिलाफ लड़ाई साल 1998 से जारी है। लेकिन जल्लिकट्टू के दौरान युवाओं की ओर से उठाई गई विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर प्रतिबंध की मांग ने एक बार फिर इसमें नई जान फूंकी है।

जल्लिकट्टू ने आंदोलन को दी हवा विक्रमराजा ने द हिंदू को बताया कि पेप्सिको और किनले के खिलाफ उनकी लड़ाई साल 1998 से जारी है। लेकिन जल्लिकट्टू के लिए युवाओं की ओर से उठाई गई विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स पर प्रतिबंध की मांग ने एक बार फिर इसमें नई जान फूंकी है। उन्होंने बताया कि अब आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मरीना बीच पर जल्लिकट्टू के लिए हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने इस मांग को उठाया है। कुछ समय पहले ही ऐसी खबरें आई थीं कि कुछ होटलों और रेस्टोरेंट ने कोक और पेप्सी देना बंद कर दिया है। READ ALSO: नोटबंदी के बाद बजट में आम आदमी को लगेगा एक और झटका!

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:46 [IST]

