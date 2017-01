जल्लिकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार लाएगी अध्यादेश

न्नई के मरीना बीच पर लोग लगातार पांच दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों ने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि इस मामले में न राजनीति होगी, न हिंसा और न वे अपनी मांग से पीछे हटेंगे।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 10:29 [IST]

English summary

Tamil nadu govt to introduce ordinance to bypass the Supreme Court on Jallikattu.