जन धन अकाउंट खोलने वाली कंपनी ने डीटेल चोरी करके सफेद किया काला धन, पुलिस ने जताई आशंका

पुलिस ने आशंका जताई है कि कम से कम 13 जन धन खातों के सिक्योरिटी फीचर में सेंध लगाकर उनके पासवर्ड भी चोरी किए गए और इसके बाद सभी खातों में 2 से 3 लाख रुपये तक जमा कराए।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 3:27 [IST]

English summary

Suspicious transactions in Jan Dhan accounts of self-help group members in Cuttack.