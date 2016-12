सर सुषमा जी ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, प्लीज अनब्लॉक करा दीजिए

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर अपने क्विक रिप्लाई के चलते खूब मशहूर हैं। जो लोग किसी वीजा, पासपोर्ट या विदेश मंत्रालय की किसी भी दिक्कत से दो चार होते हैं, उनके लिए सबसे आसान सहारा हैं, सुषमा स्वराज है।

अपने इस काम से सुषमा लोगों की चहेती हो गई हैं। हालांकि सुषमा के पति और पूर्व राज्यसभा सांसद और मिजोरम में राज्यपाल रहे स्वराज कौशल भी अपनी जीवनसाथी की तरह लोगों को रिप्लाई करते हैं।

कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कुछ लोग कौशल से गुहार लगा रहे हैं कि सुषमा ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, वो अनब्लॉक कराने में मदद करें। इस पर कौशल ने बहुत ही अजब-गजब और हंसाने वाले जवाब दिए।

यूजर ने लिखा...

रिशिता मिश्रा नाम की एक यूजर ने स्वराज को टैग करते हुए लिखा 'सर सुषमा जी ने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है पता नही क्यों? मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ संभव हो तो उनसे अनब्लॉक करने कहना'।

इसके जवाब में कौशल ने लिखा मैं यह खतरा नहीं ले सकता। वो मुझे भी ब्लॉक कर सकती हैं।

इस पर रिशिता ने रिप्लाइ दिया 'हा हा ..कोई बात नही सर, इससे मुझे ज्यादा फर्क नही पड़ता , मैं उनकी फैन थी , हूँ और हमेशा रहूँगी क्योंकि वो बेहतरीन है'।

रिशिता के इस रिप्लाइ पर कौशल ने लिखा- यह सुनकर अच्छा लगा। मैंने भी उनसे इसी वजह से शादी की थी।

I will not take that risk. She may block me too. https://t.co/2VLC9ndIsS — Governor Swaraj (@governorswaraj) December 19, 2016

Nice to hear that. I married her for the same reason. https://t.co/IDaynTgFm0 — Governor Swaraj (@governorswaraj) December 20, 2016

इसके बाद एक अन्य यूजर इंडियन ने लिखा 'मुझे भी Unblock करवा देना सर। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था की ma'am आप अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू क्यों नहीं देती ?'

इस पर कौशल ने रिप्लाई दिया क्या अर्नब ने भी आपको ब्लॉक कर दिया?

And Arnab also blocked you ? https://t.co/BrsXAvig9y — Governor Swaraj (@governorswaraj) December 19, 2016

प्रदीप कुमार के यूजर ने लिखा 'सुषमा स्वराज मैडम, गवर्नर स्वराज का अकाउंट हैक हो गया है।' इस पर कौशल ने रिप्लाइ दिया 'चिंता क्यों करें? यह मेरा बैंक एकाउंट नहीं है।'

Why worry ? This is not my Bank account. https://t.co/LaFTvcalTE — Governor Swaraj (@governorswaraj) December 19, 2016

एक अन्य यूजर ने कौशल से गुहार लगाई की सुषमा से कह कर उसे अनब्लॉक करा दिया जाए। जिस पर कौशल ने लिखा ऐसा लगता हैस सारे ब्लॉक लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं।