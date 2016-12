सुषमा स्वराज ने शिकागो में की भारतीय की मदद, 20 मिनट में मिला वीजा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। विदेश मंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही सुषमा स्वराज ट्विटर के जरिए विदेश में मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद करती आ रही हैं।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:29 [IST]

English summary

External Affairs Minister Sushma Swaraj helps man in chicago to getting visa.