ट्विटर के जरिए सुषमा स्वराज ने बच्चे के इलाज और दवाई में मां की बड़ी मदद की

मोनिका मित्तल सूद ने अपनी बेटी की दवाई विदेश से मंगाने के लिए सुषमा से ट्विटर पर मदद मांगी। सुषमा ने एम्स की डॉक्टर पद्मा से उनकी बेटी के इलाज का अरेंजमेंट कर दिया।

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 17:00 [IST]

English summary

MEA Sushma Swaraj helped a mother in the treatment of her child suffering from absence seizures in AIIMS and getting critical medicines in India.