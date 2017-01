सर्वे: अगर अभी हुआ लोकसभा चुनाव तो फिर से बनेगी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम

सर्वे के मुताबिक अगर अभी देश में लोकसभा चुनाव हो जाएं तो मोदी सरकार को 360 सीटें मिलेंगी और दोबारा से जीत दर्ज कर सत्ता में आ जाएगी और नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 27, 2017, 4:24 [IST]

English summary

survey says if national polls held today then modi can win 360 seats