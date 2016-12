सुरेश कलमाड़ी ने भारतीय ओलंपिक संघ का लाइफ प्रेसिडेंट बनने से किया इनकार

खेल मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के निर्णय पर आपत्ति की और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 18:43 [IST]

English summary

Suresh Kalmadii declined the position of Indian Olympic Associations's life president as the sports ministry objected and issued show-cause notice to the IOA for this decision.