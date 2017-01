बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

मनोहर लाल शर्मा ने कहा, 'मैंने याचिका में यह कहा था कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट बजट पेश करने पर रोक लगा दे। क्योंकि चुनाव के दौरान जनता को कई तरह समस्याएं झेलनी पड़

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 9:12 [IST]

English summary

Supreme Court to hear plea on postponement of budget presentation.